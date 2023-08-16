Россиян предупредили о рисках одного вида сделок с жильем

Юрист: при онлайн-сделках с жильем россияне рискуют персональными данными

При оформлении электронных сделок с жильем россияне рискуют персональными данным. О возможной опасности онлайн-покупки или продажи недвижимости предупредил юрист Александр Щербинин, сообщает aif.ru.

Основные риски связаны с использованием электронной подписи. По словам эксперта, не все понимают, почему ее нужно тщательно беречь. Чаще всего на уловки мошенников попадаются пожилые люди, добавил Щербинин.

«Поэтому рекомендую каждому владельцу приобретенного объекта недвижимости написать заявление в МФЦ о том, что собственник запрещает любые сделки с его недвижимостью без личного участия. Это позволит застраховать себя от ситуации, когда кто-то завладел вашей цифровой подписью и распорядился вашими квадратными метрами», — заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали о способах определить недобросовестную сделку с жильем. Помочь в этом может нотариус — он понаблюдает за поведением и настроением клиента и выявит, оказывают ли на него давление в принятии решения.