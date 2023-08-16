Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:40, 16 августа 2023Среда обитания

Россиян предупредили о рисках одного вида сделок с жильем

Юрист: при онлайн-сделках с жильем россияне рискуют персональными данными

Фото: John Schnobrich / Unsplash

При оформлении электронных сделок с жильем россияне рискуют персональными данным. О возможной опасности онлайн-покупки или продажи недвижимости предупредил юрист Александр Щербинин, сообщает aif.ru.

Основные риски связаны с использованием электронной подписи. По словам эксперта, не все понимают, почему ее нужно тщательно беречь. Чаще всего на уловки мошенников попадаются пожилые люди, добавил Щербинин.

«Поэтому рекомендую каждому владельцу приобретенного объекта недвижимости написать заявление в МФЦ о том, что собственник запрещает любые сделки с его недвижимостью без личного участия. Это позволит застраховать себя от ситуации, когда кто-то завладел вашей цифровой подписью и распорядился вашими квадратными метрами», — заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали о способах определить недобросовестную сделку с жильем. Помочь в этом может нотариус — он понаблюдает за поведением и настроением клиента и выявит, оказывают ли на него давление в принятии решения.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В МВД захотели получать доступ к смартфонам и компьютерам без решения суда. Чем это обернется для россиян?

    Бывшего российского дознавателя осудили на два года за взятку от подозреваемого

    В России ослабили требования к выдаче кредитов

    Хирург высказался о последствиях популярной процедуры уменьшения щек

    На Западе описали травмы бойцов ВСУ фразой «месиво из костей»

    Ведущая «Давай поженимся!» объяснила нежелание молодежи создавать семьи

    Россиян предупредили о рисках одного вида сделок с жильем

    Нюша отметила день рождения новыми откровенными снимками

    Раскрыты характеристики нового флагмана Samsung

    Таксист дважды изнасиловал 16-летнюю россиянку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости