Россиянам назвали способы определить недобровольную сделку с жильем

Нотариус: недобровольную сделку с жильем можно выявить по настроению клиента

Выявить факт того, что во время проведения сделки с недвижимостью на ее участника оказывают давление, можно, если понаблюдать за поведением и настроением клиента, а также с помощью наводящих вопросов. Способы определения недобровольных сделок с жильем россиянам назвала помощник нотариуса Наталья Балагина, ее слова передают РИА Новости.

Эксперт отметила, что нотариус должен в первую очередь установить личность заявителя, проверить дееспособность и волю. Ему необходимо убедиться, что порок воли и давление на участника сделки с недвижимостью отсутствуют. Балагина добавила, что давление на клиента могут оказывать как до, так и во время проведения сделки. Так, родственники могут убеждать собственника жилья, что тот, невзирая на продажу объекта, сможет продолжать пользоваться имуществом.

По словам специалиста, больше всего рискуют быть обманутыми пенсионеры, а также малообразованные, одинокие либо социально незащищенные граждане. При этом вводить их в заблуждение могут и посторонние, и родственники, и знакомые люди. «Нередко им не хватает юридических знаний. Кроме того, современные схемы обмана часто основаны на технических средствах, социальной инженерии, онлайн-операциях, в которых те же пожилые люди плохо разбираются», — пояснила Балагина.

Для того чтобы определить факт того, что на участника сделки оказывают давление, сотрудники нотариальной конторы обращают внимание на настроение и поведение клиентов в приемной, после чего передают эту информацию нотариусу. Эксперт добавила, что навязывание воли можно выявить, если задать участнику сделки вопросы на темы, которые не связаны с предстоящей сделкой с жильем. Человек, которого принуждают продать жилье, неуверенно отвечает на эти вопросы и нервничает.

В августе психолог Михаил Хорс составил типичный портрет теряющих жилье из-за мошенников россиян. По его словам, обычно в руки злоумышленников попадают люди, уверенные в том, что их никогда не обманут. Другая подверженная повышенному риску группа — неуверенные в себе и часто сомневающиеся граждане.