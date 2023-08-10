Составлен типичный портрет теряющих жилье из-за мошенников россиян

Психолог Хорс: определенная категория людей верит мошенникам и лишается жилья

Чаще всего мошенникам, из-за которых собственники теряют жилье, верит определенная категория людей. Типичный портрет уязвимых перед недоброжелателями россиян составили эксперты РИА Новости.

По словам практикующего психолога и руководителя «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаила Хорса, обычно в руки мошенников попадают люди, уверенные в том, что их никогда не обманут. Другая подверженная повышенному риску группа — неуверенные в себе и часто сомневающиеся граждане. Такие люди не оценивают ситуацию рационально, вместо этого полагаясь на эмоции.

Нотариусы отмечают, что аферистам зачастую удается обмануть людей из уязвимых социальных категорий. В их число входят пожилые и одинокие россияне, а также собственники с зависимостями, психическими заболеваниями и инвалидностью. При этом нередко мошенникам верят и люди среднего возраста, с высшим образованием, наличием опыта и без ментальных проблем.

Ранее в Госдуме назвали способ защиты жилья от мошенников. Для этого нужно подать в Росреестр заявление о невозможности государственной регистрации права на объект недвижимости без личного участия собственника.