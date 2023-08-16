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12:15, 16 августа 2023Интернет и СМИ

В США высказались об опасности одного вида российского вооружения

Hill: российские гиперзвуковые ракеты представляют угрозу на море для Запада

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Гиперзвуковые ракеты «Циркон», размещенные на атомных подводных лодках типа «Ясень», представляют угрозу для Запада на море. Об опасности этого вида российского вооружения высказался журналист Брэд Дресс в материале американского издания The Hill.

«Вооружение настоящими гиперзвуковыми ракетами, которые летают со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и маневрируют в воздухе, представляет большую угрозу для Запада на море», — высказался журналист.

Он также добавил, что США пытаются догнать две державы в разработке ракет такого типа. «Москва и Пекин намного опережают в развертывании военной мощи», — пояснил он.

В материале журналист упоминает слова генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова о том, что подводные лодки проекта «Ясень-М» будут вооружены ракетным комплексом «Циркон».

В марте военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что подводные лодки «Ясень» не только размещают гиперзвуковые ракеты «Циркон», но и отличаются малошумностью.

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    Мария Большакова
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