В США высказались об опасности одного вида российского вооружения

Hill: российские гиперзвуковые ракеты представляют угрозу на море для Запада

Гиперзвуковые ракеты «Циркон», размещенные на атомных подводных лодках типа «Ясень», представляют угрозу для Запада на море. Об опасности этого вида российского вооружения высказался журналист Брэд Дресс в материале американского издания The Hill.

«Вооружение настоящими гиперзвуковыми ракетами, которые летают со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и маневрируют в воздухе, представляет большую угрозу для Запада на море», — высказался журналист.

Он также добавил, что США пытаются догнать две державы в разработке ракет такого типа. «Москва и Пекин намного опережают в развертывании военной мощи», — пояснил он.

В материале журналист упоминает слова генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова о том, что подводные лодки проекта «Ясень-М» будут вооружены ракетным комплексом «Циркон».

В марте военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что подводные лодки «Ясень» не только размещают гиперзвуковые ракеты «Циркон», но и отличаются малошумностью.