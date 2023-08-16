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13:12, 16 августа 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасном солнце в нескольких регионах

Вильфанд: в Ростовской и Центрально-черноземных областях солнце станет опасным

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В регионах Черноземья, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в ближайшие дни ожидается очень высокий уровень ультрафиолетового излучения. Об опасном солнце россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Очень неблагоприятная ситуация с ультрафиолетовой радиацией прогнозируется на Черноморском побережье. В Ростовской области, Центрально-черноземных областях температура будет 31-34 градуса, там же и индекс будет 6-7 единиц. Нужно быть очень внимательными», — рассказал синоптик.

Метеоролог добавил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа показатель может достигать 8-9 единиц. При условии, что температура воздуха будет на уровне 37 градусов Цельсия, ситуация станет критической, предостерег Вильфанд. Эксперт призвал в полуденные часы находиться только в тени и ни в коем случае не загорать при такой жаре и ультрафиолете.

Ранее синоптик пообещал москвичам «ростовское лето». По словам Вильфанда, 16 августа в столицу придет жара — температура поднимется до 28-31 градуса и продержится на этом уровне следующие три дня.

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    Нина Ташевская
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