В Екатеринбурге к 300-летию города пройдет фестиваль духовых оркестров с парадом

В Екатеринбурге к 300-летию города пройдет фестиваль духовых оркестров с парадом

В Екатеринбурге с 17 по 19 августа пройдет Международный фестиваль духовых оркестров, приуроченный к 300-летию города. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В концерте примут участие детские оркестры уральского региона, взрослые оркестры из Нижегородской области, республики Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного округа и Азербайджана.

Программы также представят главный городской оркестр Екатеринбурга «УралБэнд» под руководством Александра Павлова, Самарский муниципальный духовой оркестр SAMARA-BAND Марка Когана, Пермский губернский оркестр под управлением Евгения Тверетинова.

17 и 18 августа мероприятия будут проходить в киноконцертном театре «Космос», а также в Летнем театре в парке культуры и отдыха имени Маяковского.

19 августа пройдет марш-парад духовых оркестров к памятнику Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Ранее сообщалось, что в Историческом сквере в Екатеринбурге к 300-летию города запустят светомузыкальный фонтан. Жители города смогут увидеть уникальное шоу света, огня и воды 18 августа в 21:00. Фонтан предстанет перед зрителями в виде шкатулки с сокровищами. В концертной программе примут участие более 200 артистов.