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07:00, 16 августа 2023Россия

Мирный план по Украине предложили назвать «Миром без Зеленского»

В Крыму предложили назвать мирный план по Украине «Миром без Зеленского»

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что одним из названий будущего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может стать «Мир без Зеленского». Его слова приводит РИА Новости.

«Он [президент Украины Владимир Зеленский] заигрался в реалити-шоу "Слуга народа", не отдавая себе отчёт, что в реальности эта игра отражается трагедиями миллионов граждан Украины и катастрофой для украинского государства», — сказал Константинов. Он добавил, что власти Украины не принимают никаких самостоятельных решений.

По мнению Константинова, главная насущная проблема заключается в том, что Украина покрылась сетью кладбищ.

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    Марина Совина
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