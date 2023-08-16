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17:00, 16 августа 2023Из жизни

Павлины захватили богатый пригород и терроризировали жителей жуткими криками

NYT: захвативших пригород Майами павлинов стерилизуют за их жуткие крики

Фото: Lorisha Bühler Ferrara / Unsplash

Жители богатого пригорода Майами пожаловались на нашествие павлинов. Об этом сообщает New York Times.

Павлины стали мигрировать в городок Пайнкрест на юге штата Флорида в США из-за активной застройки и сокращения зеленых зон в регионе. По ночам птицы терроризируют местных жителей жуткими криками, клюют автомобили и повсюду испражняются.

Чтобы решить проблему, местные власти собираются стерилизовать самцов павлинов, захвативших Пайнкрест. По словам ветеринарного врача Дона Дж. Харриса, которого пригласили для выполнения процедур, такое решение должно иметь хороший эффект в долговременной перспективе, поскольку один самец может оплодотворить большое количество самок. Он также отметил, что количество павлинов в Пайнкресте достигло критической массы.

Павлины по-настоящему полигамны. Стерилизация всего одного самца предотвратит появление птенцов как минимум у семи самок. [...] Они очень шумные и особенного много кричат на рассвете и на закате, что, конечно, доставляет определенные неудобства. Наконец, они очень часто испражняются, почти как гуси. Они делают это на тротуарах и подъездных дорожках, с чем связано большое количество падений и травм

Дон Дж. Харрисветеринар

Комиссар 7-го округа, куда входит Пайнкрест, Ракель Регаладо отметила, что люди, которые не сталкивались с массовым нашествием павлинов, могут подумать, что такие радикальные меры непропорциональны проблеме. Она подчеркнула, что речь идет о достаточно крупных птицах, которые склонны занимать обширную территорию и очень агрессивны при защите своих гнезд.

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Павлинов начнут ловить для проведения процедур по вазэктомии через шесть недель. Одна операция будет занимать до полутора часов. Если программа окажется успешной, ее могут применить и в других населенных пунктах США, которые переживают нашествие павлинов.

Ранее сообщалось, что жители приморского города в Уэльсе несколько лет переживают нашествие стада одичавших кашемировых коз. Они дерутся на парковках магазинов, забредают в дома и сады, где едят цветы, растения и живые изгороди.

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    Антонина Черташ
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