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20:10, 24 апреля 2023Из жизни

Банда голодных козлов устроила террор в городе

Daily Mirror: жители города в Уэльсе стали жертвами нашествия диких козлов

Фото: Siddharth K Rao / Unsplash

Жители маленького приморского города в Уэльсе стали жертвами нашествия стада одичавших кашемировых коз. Об этом сообщает Daily Mirror.

Бесхозное стадо диких козлов устроило в городе Лландидно террор: они дерутся на парковках магазинов, забредают в дома и сады, где едят цветы, растения и живые изгороди. При этом голодных животных нельзя ограничить какой-то территорией из-за особенностей законодательства, и городская администрация бездействует.

Чиновникам постоянно поступают жалобы от жителей города, однако они отвечают, что защита собственности — это не проблема администрации, а задача хозяев.

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Кашемировые козы живут в окрестностях города уже давно. Когда-то небольшое стадо стало подарком лорду Мостину от королевы Виктории. Однако в начале XX века козы одичали. Раньше стадо паслось на Большом Орме, большом известняковом мысе к северу от города.

Популяция козлов из Лландидно не является ответственностью конкретного человека или организации. Они могут стать чьей-то собственностью, только если будут содержаться на чьей-то территории с четкими границами. Поскольку козлы — дикие животные, в обязанности городской администрации не входит контролировать нахождение стада на Большом Орме путем установки заграждений

Администрация города Лландидно

Козлы между тем чувствует себя в городе как дома. Они не боятся камер, бродят по проезжей части. Один козел заселился в отель, группа из 25 животных выстроилась у входа в дом для престарелых во время ужина, надеясь перекусить. Козы также регулярно заходят в автомастерскую.

Ранее сообщалось об аллигаторе, который заполз во двор дома во Флориде и прокусил мужчине ногу. Американцу удалось спастись.

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Антонина Черташ
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