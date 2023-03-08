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18:01, 8 марта 2023Из жизни

Аллигатор пробрался во двор мужчины и вцепился ему в ногу

WESH: в США аллигатор укусил мужчину за бедро у его дома

Кадр: WESH 2 News / YouTube

Аллигатор пробрался во двор Скотта Холлингсворта, жителя города Дейтона-Бич, штат Флорида, США, и прокусил ему ногу. Об этом сообщает WESH.

Мужчина находился в доме, когда услышал какой-то шум снаружи. Решив, что во дворе играют друзья его сына, Холлингсворт открыл входную дверь и вышел на улицу. Как только он оказался во дворе, то почувствовал, что кто-то укусил его за бедро.
Сначала американец подумал, что в его ногу вцепилась собака, но, опустив глаза, увидел аллигатора.

Холлингсворту удалось быстро забежать в дом и закрыть дверь. Он получил серьезную травму конечности и был вынужден самостоятельно останавливать кровотечение в ожидании помощи. Позже он был доставлен в больницу, где перенес операцию. «К счастью, мое колено не повреждено, что меня беспокоило», — говорит мужчина.

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Прибывшая на место происшествия полиция подвергла эвтаназии укусившего мужчину хищника. По словам членов семьи Холлингсворта, раньше они видели аллигатора в пруду за домом, но он никогда не приходил к зданию. Специалисты по охране дикой природы сообщили, что длина аллигатора составила около двух с половиной метров.

Ранее сообщалось, что аллигатор растерзал 85-летнюю жительницу США, гулявшую с собакой. Хищник набросился на пенсионерку, схватил ее и утащил под воду.

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Алиса Удовик
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