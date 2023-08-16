В России захотели увеличить выплаты работающим пенсионерам

Депутат Бессараб предложила увеличить выплаты работающим пенсионерам

Необходимо заинтересовать лиц, достигших пенсионного возраста, продолжать работать. Для этого нужно увеличить размер их страховой пенсии, полагает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Предложение она озвучила в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий отметила, что сегодня в законодательстве предусмотрено сокращение возможного количества баллов для работающих пенсионеров. Так, если трудоспособный россиянин, не достигший пенсионного возраста, трудится и имеет возможность при хорошей заработной плате заработать 10 баллов в год, то лицо, достигшее пенсионного возраста и продолжающее трудится, только 3 балла.

Конечно, это неправильно, потому что работодатель платит полный тариф страхового взноса за таких лиц Светлана Бессараб депутат Госдумы

Также сегодня в отдельных населенных пунктах России показатели безработицы ниже, чем допандемийные, отметила депутат. «С одной стороны, это хорошо. Когда в мегаполисе, к примеру, количество вакансий от работодателей начинает превышать количество желающих трудоустроиться уже не в два-три, а, допустим, в четыре-пять раз, это уже показатель того, что завтра россияне начнут выбирать работодателя — к кому лучше идти, у кого лучше зарплата, у кого выше социальный пакет и так далее», — высказалась Бессараб.

С другой стороны, рынок труда должен правильно реагировать на это, полагает она. А именно предоставить тем россиянам, которые готовы работать после наступления пенсионного возраста, достойные условия труда. «В том числе, может быть, за каждый год дополнительной работы увеличить фиксированную часть выплаты к страховой пенсии — не на 5-6 процентов, а на 10-15 процентов в год, чтобы за 5-6 лет дополнительной работы гражданин мог заработать двойную часть фиксированной выплаты, значительное увеличение пенсии», — поделилась идеей депутат.

По словам собеседницы «Ленты.ру», это позволило бы решить вопросы наставничества и обеспеченности рынка труда кадрами. «Думаю, что во многих отраслях требуется профессиональное наставничество. У нас ведь сегодня достаточно много производств возрождается. Мы слишком привыкли за 30 лет покупать на Западе, а сегодня мы вынуждены возродить отдельные виды отраслей производства. Но нужно отдать должное, что наши старшие граждане больше в этом имеют опыта и квалификации, чем молодежь, которая готовится только выпуститься и поступить на рабочие места», — заключила парламентарий.

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