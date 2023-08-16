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11:28, 16 августа 2023Экономика

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для пенсионеров

«Работа.ру»: самые высокие зарплаты для пенсионеров предлагают в строительстве

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

В России наиболее высокооплачиваемую работу для пенсионеров предлагают в сфере строительства и недвижимости — соискатели на такие вакансии могут получать 88 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», пишет РИА Новости.

В сфере производства и агропромышленности пенсионеры могут зарабатывать 70 тысяч рублей, а в транспортной и логистической сфере — 65 тысяч. Среди вакансий с наиболее высокими зарплатами компании также называют позиции в сфере офисных служб и бизнес-услуг, а также красоты и здоровья — на таких рабочих местах граждане без особых навыков и опыта могут получать в среднем 45 тысяч рублей в месяц.

Чуть меньше, 43 тысячи рублей, предлагают соискателям на вакансии в сфере услуг. Компании из сферы финансов и страхования готовы платить как студентам, так и пенсионерам 40 тысяч рублей. Зарплата в сфере торговли составит 36 тысяч рублей, в IT и телекоме — 33 тысячи, в маркетинге и PR — 32 тысячи, а в сфере образования и культуры — 30 тысяч.

В ходе исследования было проанализировано около 40 тысяч вакансий, размещенных на сайтах сервисов.

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, пенсионеров надо стимулировать продолжать работать. Например, за каждый год дополнительной работы можно увеличить фиксированную часть выплаты к страховой пенсии — не на 5-6 процентов, а на 10-15 процентов в год, чтобы за 5-6 лет дополнительной работы гражданин мог заработать двойную часть фиксированной выплаты, значительное увеличение пенсии.

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    Мария Грушко
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