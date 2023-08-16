Создана умная таблетка для исследования кишечника

Nature: создана умная таблетка для диагностики и лечения заболеваний кишечника

Команда американских специалистов из Массачусетского технологического института и Бостонского университета создала умную таблетку для исследования кишечника. Устройство можно будет использовать для диагностики и лечения различных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Как уточняется, разработка, которая размером не превышает ягоду черники, может произвести революцию в области гастроэнтерологии. Это первая технология, которая принимается внутрь и способна автоматически обнаруживать ключевые биологические молекулы, указывающие на заболевание и сообщать о нем в режиме реального времени. В частности, таблетка будет сигнализировать о наличии оксида азота и побочных продуктов сероводорода, которые являются важными маркерами воспаления, связанного с болезнями кишечника.

Устройство сочетает в себе специальные живые бактерии, электронику и небольшую батарейку. Когда бактерии улавливают интересующую молекулу, они излучают свет. Затем электронные компоненты таблетки преобразует этот свет в беспроводной сигнал, который может передаваться через организм на смартфон или компьютер по мере прохождения таблетки по кишечнику.

Пока что все эксперименты проводились только на животных, включая крупных млекопитающих, таких как свиньи. В будущем планируется протестировать разработку на людях, а также провести модификацию для выявления других ключевых биомаркеров.