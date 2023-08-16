Пилот умер во время полета из США в Чили

Пилот авиакомпании Latam Airlines скончался во время полета из США в Чили

Пилот авиакомпании Latam почувствовал себя плохо во время перелета из Майами в чилийский Сантьяго и умер после экстренной посадки в Панаме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

Отмечается, что рейс, который следовал по маршруту Майами — Сантьяго, был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Токумен в Панаме «из-за неотложной медицинской ситуации одного из трех руководящих членов экипажа».

В авиакомпании отметили, что во время полета были соблюдены все необходимые протоколы безопасности для сохранения жизни пилота, однако после приземления и получения помощи он скончался.

В сентябре 2022 года сообщалось, что российский пилот авиакомпании «Икар» умер на борту воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Новокузнецк — Санкт-Петербург. Во время полета у мужчины резко ухудшилось состояние здоровья, управление лайнером перехватил второй пилот, который совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.