Собственников жилья заставят платить за порчу общего имущества в домах

«Известия»: собственников обяжут платить за порчу общего имущества в домах

Осенью 2023 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс (ГК), согласно которым платить за порчу общего имущества в многоквартирных домах, коттеджных поселках и комплексах апартаментов заставят самих нарушителей. Об этом сообщают «Известия».

Начиная с 1 октября нынешнего года, согласно новой статье 259.4, собственник недвижимости, «в результате действий или бездействия которого возникают дополнительные расходы и издержки по содержанию и сохранению общего имущества, обязан их покрывать». По словам юриста, председателя подкомитета Торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусаны Киракосян, затраты на ремонт потребуется возместить, если засорился мусоропровод, в подъезде нарисовали граффити, испортили кнопки в лифте либо появились проблемы с канализацией по причине того, что кто-то из жильцов спустил в унитаз наполнитель для кошачьего туалета. Директор некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая рассказала, что в случае аварии собственнику также понадобится компенсировать издержки — если он не участвовал в общем собрании или голосовал против текущего ремонта коммунальных сетей.

В данный момент ремонт испорченного общего имущества проводится за счет управляющей компании. По мнению специалистов, принятые поправки в ГК полезны, однако определить, кто именно виноват в порче общего имущества, удастся не во всех случаях. Например, трудности возникнут, если виновником порчи общего имущества станет курьер или гость одного из собственников. «Использоваться будут, скорее всего, видеокамеры в подъездах, экспертизы и заключения специалистов, а также свидетельства других жильцов при возникновении аварий и неполадок», — отметил юрист Вадим Ткаченко. Кроме того, считают некоторые эксперты, новые правила могут начать применять недобросовестные УК, чтобы давить на жильцов.

В августе стало известно, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательное страхование капитального ремонта на пять лет.