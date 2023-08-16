Стало известно о попытке США убедить Иран отказаться от поставки дронов в Россию

FT: CША на переговорах попросили Иран прекратить поставки дронов в Россию

США в ходе двусторонних переговоров в Катаре и Омане попросили Иран прекратить поставки боевых дронов в Россию. Об этом со ссылкой на иранского высокопоставленного чиновника сообщает британская газета The Financial Times (FT).

Как отметил собеседник издания, Тегеран неоднократно просил Москву прекратить использование иранских беспилотников в украинском конфликте, но американские делегаты заявили о необходимости «более конкретных шагов» в виде полного прекращения поставок дронов и запчастей к ним.

Ранее Канада расширила санкции против Ирана из-за возможных поставок дронов в Россию. Список ограничений включает cемь человек, причастных к деятельности, которая, по данным Канады, серьезно угрожает международному миру и безопасности или представляет собой грубые и систематические нарушения прав человека в Иране.