Раскрыто число подтопленных в результате наводнения в Приморье домов

ТАСС: в Приморье из-за наводнения подтоплены 706 частных и многоквартирных домов

Количество частных и многоквартирных домов, подтопленных в Приморье из-за наводнения, составило 706. Из них 48 домов — многоквартирные. Информацию об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС региона раскрыло агентство ТАСС.

Представитель пресс-службы также отметил, что в Приморском крае в настоящий момент подтоплено 947 придомовых территорий в 10 муниципальных округах. Он добавил, что наибольшее число подтопленных домов было зафиксировано в минувшие выходные и в понедельник, 14 августа, — тогда показатель составил более 4,6 тысячи построек.

«Больше всего подтопленных жилых домов — в Уссурийском городском округе и Спасском муниципальном районе. При этом 40 многоквартирных домов пострадало в Октябрьском районе края», — рассказали в ведомстве.

23 населенных пункта края продолжают оставаться отрезанными от дорожного сообщения. При этом на большинстве рек Приморья уровень воды спадает, хотя подъем дождевого паводка продолжается в среднем течении реки Уссури, а также в нижнем течении рек Большая Уссурка и Малиновка.

«Уровни категории опасного явления отмечаются на реке Илистой в нижнем течении, реках Уссури, Большая Уссурка и Малиновка в среднем течении. Водность большинства рек края выше нормы в 2,1–4 раза, реки Раздольной — выше до 7 раз. И только водность рек восточного побережья близка к норме», — отметили в пресс-службе МЧС.

В августе руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что на Приморский край 16–17 августа обрушится новый тайфун под названием «Лан». По его словам, природное явление не принесет таких же сильных дождей, как предыдущий тайфун «Канун», но осложнит погодную ситуацию в регионе.