Российскому региону предсказали новый тайфун

Синоптик «Метео» Шувалов: 16–17 августа на Приморье обрушится тайфун «Лан»

На Приморье 16–17 августа обрушится новый тайфун «Лан», рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, природное явление не принесет таких же сильных дождей, как предыдущий тайфун «Канун», но осложнит погодную ситуацию в регионе. В Уссурийске ожидаются дожди, местами сильные, их пик придется на 16–17 августа. Осадки добавятся к потоку, который устроил тайфун «Канун», отметил синоптик.

Тайфун «Лан» перейдет через Японские острова 15 августа, затем выйдет в Японское море и доберется до восточного и особенно северо-восточного побережья Приморского края.

Ранее Примгидромет предсказывал, что из-за дождей, которые принесет тайфун, уровень воды на реках восточного побережья поднимется на 0,6–1,2 метра, а на некоторых участках вода может выйти из берегов.

Из-за вызванных «Кануном» паводков в Приморье пострадали 65 населенных пунктов, 729 частных и 7 многоквартирных домов. Подтоплены оказались около двух тысяч приусадебных участков.