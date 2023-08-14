На затопленное Приморье обрушатся дожди из-за нового тайфуна

Примгидромет: к Приморью движется новый тайфун «Лан»

К затопленному Приморскому краю движется новый тайфун «Лан». Из-за погодного явления на регион обрушатся дожди, сообщается на сайте Примгидромета.

«Лан» начнет смещаться над Японским морем по направлению к острову Хоккайдо 17 августа. Согласно прогнозам, он пройдет юго-восточнее Приморья. Под влиянием его западной периферии на востоке края возможны сильные ливни, на остальной территории местами пройдут кратковременные дожди.

Из-за дождей уровень воды на реках восточного побережья поднимется на 0,6-1,2 метра, на некоторых участках вода может ненадолго выйти из низких берегов. 18 августа фронтальные разделы покинут регион, после чего начнется вторжение гребня тихоокеанского антициклона. После полудня начнет развиваться кучево-дождевая облачность, что значительно повысит вероятность кратковременных дождей и гроз.

Ранее стало известно, что в Приморье в результате паводка из-за дождей пострадали 65 населенных пунктов. 729 частных и семь многоквартирных домов, а также около двух тысяч приусадебных участков оказались подтоплены.