ВМС Польши впервые получит фрегаты

Минобороны Польши сообщило о начале строительства первых фрегатов

В Польше начали расширение военно-морского флота посредством разработки трех фрегатов. Об этом сообщает TVP World.

Строительство началось в польском городе Гдыне, где на военно-морской верфи прошла церемония резки листового металла для первого фрегата. В мероприятии приняли участие в том числе министр обороны Польши Мариуш Блащак и представители военно-промышленного комплекса Великобритании.

«Три фрегата в рамках программы «Мечник» представляют собой новое качество в польском флоте. Они будут хорошо вооружены как с точки зрения наступательного оружия, так и с точки зрения противовоздушной обороны», — сообщил министр обороны.

Строительство осуществляется в рамках контракта между Агентством вооружений Минобороны Польши и консорциумом PGZ Miecznik, заключенного в 2021 году. Отмечается, что реализация проекта позволит создать около двух тысяч рабочих мест.

Ранее в Польше провели крупнейший военный парад со времен холодной войны. В параде приняли участие около двух тысяч польских солдат и стран НАТО, а также 200 единиц боевой техники. Мероприятие было приурочено к годовщине Варшавской битвы 1920 года, известной также как «Чудо на Висле»