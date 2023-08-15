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19:11, 15 августа 2023Мир

В Польше провели крупнейший военный парад со времен холодной войны

В крупнейшем военном параде в Польше приняли участие солдаты стран НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Польши провели крупнейший военный парад со времен холодной войны. Об этом сообщает Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом).

Состоявшийся парад был приурочен к годовщине Варшавской битвы 1920 года, известной также как «Чудо на Висле». «15 августа — это не только возможность почтить память героев победоносной битвы за Варшаву (...). Это также идеальный день, чтобы показать нашу силу, показать, что мы создали мощные вооруженные силы, которые без колебаний будут эффективно защищать наши границы», — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В параде приняли участие около двух тысяч польских солдат и стран НАТО, а также 200 единиц боевой техники. В частности, были продемонстрированы вертолеты Black Hawk, самолеты F-16 и FA-50, американские танки M1A1 Abrams, южнокорейские танки K2 и самоходные гаубицы K9, мобильные артиллерийские системы HIMARS, системы ПВО Patriot, а также польские боевые машины Borsuk.

Ранее Блащак сообщил, что польские вооруженные силы закупят тысячу танков К2 у Южной Кореи.

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    Максим Габриелян
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