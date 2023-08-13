Польша закупит тысячу танков К2 у США и Южной Кореи

Блащак заявил, что польские военные закупят тысячу танков K2 у США и Южной Кореи

Польские вооруженные силы закупят тысячу танков у Южной Кореи. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, его слова в воскресенье, 13 августа, приводит «Интерфакс».

Он отметил, что Министерство национальной обороны страны уделяет большое внимание вооружению бронетанковых частей танками. «Основными направлениями их приобретения являются США и Республика Корея. Всего мы купим тысячу танков K2», — приводит агентство его слова.

В конце июля Блащак заявлял, что Варшава заказала в Южной Корее большую партию тяжелого вооружения и военной техники, в которую вошли 1000 танков К2, более 600 гаубиц К9 и 3 эскадрильи истребителей FA-50.