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14:29, 16 августа 2023Мир

Польша стала лидером в Европе по производству боеприпасов

РАР: концерн PGZ стал лидером в Европе по производству боеприпасов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польская группа вооружений (PGZ) стала лидером в Европе по производству боеприпасов. Об этом в интервью агентству РАР сообщил глава концерна Себастиан Хвалек.

«Я убежден, что у нас не только есть шанс стать лидером на европейском рынке боеприпасов, но мы уже им являемся», - сказал он, добавив, что это лишь подтверждается визитом в Польшу еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, посещавшего в марте европейских производителей боеприпасов.

По словам гендиректора PGZ, Бретон посетил завод Zaklady Metalowe Dezamet S.A. «Тогда комиссар подчеркнул, что Польша обладает одной из наибольших производственных мощностей и играет ключевую роль роль в поставках боеприпасов по закупкам ЕС», — подчеркнул Хвалек.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заверил, что в течение двух лет польская армия станет самой сильной в Европе.

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    Глеб Бажуткин
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