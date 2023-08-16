Клишас: поправки подразумевают лишение свободы за снимки последствий атак дронов

В России захотели лишать свободы за публикацию кадров последствий атак дронов. Это следует из разработанных Советом Федерации поправок в Уголовный кодекс, о которых рассказал ТАСС член верхней палаты парламента Андрей Клишас.

По его словам, подготовленные поправки подразумевают уголовную ответственность и, как следствие, — штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Законодатель уточнил, что под действие поправок подпадает также запрет публикации снимков работы систем противовоздушной обороны и перемещений российских войск.

С инициативой наказывать тех, кто публикует фото и видео военных объектов, выступил также глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что те, кто это делает, являются «вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов — будь то желание хайпануть, глупость или злой умысел».