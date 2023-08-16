Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:04, 16 августа 2023Россия

В России захотели лишать свободы за публикацию кадров последствий атак дронов

Клишас: поправки подразумевают лишение свободы за снимки последствий атак дронов

Фото: Алина Ковригина / ТАСС

В России захотели лишать свободы за публикацию кадров последствий атак дронов. Это следует из разработанных Советом Федерации поправок в Уголовный кодекс, о которых рассказал ТАСС член верхней палаты парламента Андрей Клишас.

По его словам, подготовленные поправки подразумевают уголовную ответственность и, как следствие, — штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Законодатель уточнил, что под действие поправок подпадает также запрет публикации снимков работы систем противовоздушной обороны и перемещений российских войск.

С инициативой наказывать тех, кто публикует фото и видео военных объектов, выступил также глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что те, кто это делает, являются «вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов — будь то желание хайпануть, глупость или злой умысел».

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший экспортер нефти проиграл России в борьбе за азиатский рынок

    Российский актер подвергся избиению во время репетиции сцены из фильма

    ЗРПК «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковыми ракетами

    Глава Федерации борьбы России оценил отказ украинцев от рукопожатий на ЧМ

    Генерал ВСУ признал осложнение ситуации под Купянском из-за наступления России

    Российского муниципального депутата арестовали за интимную переписку с ребенком

    В США заявили о превращении Украины в Афганистан

    Звезда сериала «Чики» раскрыла свой вес после родов

    Названы способы купить дом с дополнительной скидкой

    Жара задержится в 11 регионах России до конца лета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости