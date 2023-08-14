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09:44, 14 августа 2023Россия

Власти Крыма захотели ужесточить наказание за публикацию видео работы систем ПВО

Крым потребует ужесточить наказание за видео с работой российских сил ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Крым будет инициировать ужесточение в России наказания за публикацию видео работы систем противовоздушной обороны (ПВО) и других оборонных систем. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Аксенов в своем Telegram.

По мнению главы российского региона, размещение в интернете фотографий и видеороликов с работой систем ПВО, а также результатов атак способствует украинским войскам. «Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага», — отметил он.

Аксенов призвал россиян проявлять ответственность и помнить о «последствиях необдуманных поступков».

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков призвал жителей региона не снимать и не фотографировать работу систем противовоздушной обороны. «Ваш хайп помогает врагу», — пояснил он. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что выложенные в интернете россиянами кадры работы ПВО) могут быть использованы Вооруженными силами Украины в военных целях.

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    Алан Босиков
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