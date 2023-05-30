Опасность публикации кадров с работой ПВО объяснили

Военный эксперт Леонков: ВСУ могут использовать кадры работы российской ПВО в своих целях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать выложенные в интернете россиянами кадры работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в военных целях. Так опасность публикации этих фотографий и видео в сети в разговоре с «Лентой.ру» объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

Как ВСУ могут использовать фото и видео россиян?

Когда публикуют такие кадры, у них есть метаданные, которые показывают время и дату съемки, а самое главное — координаты. По ним можно определить, где была позиция этого зенитно-ракетного комплекса Алексей Леонков военный эксперт

«Любой современный сотовый телефон эти данные дает. Если телефон производит съемку такого объекта, то можно вычислить расстояние от места съемки до объекта. Вы знаете местоположение телефона, который снимал, и дальше путем простых вычислений определяете, где стоял этот комплекс. Скорее всего, эти данные будут использованы, чтобы в следующий раз, прокладывая маршрут, не наткнуться на этот комплекс», — объяснил аналитик.

Можно ли вычислить геоданные ПВО иначе?

По словам Алексея Леонкова, отследить местоположение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) во время их работы практически невозможно.

«Не всегда станция радиотехнической разведки может засечь работу наших радиолокационных станций (РЛС). Они пытались вычислить позиции "Панцирей" и "Торов". "Торы", например, вообще нельзя засечь ни при каких обстоятельствах. Время их боевой работы составляет три-пять секунд. За это время ни одна станция технической разведки, которая болтается в космосе, не сможет произвести разведку», — сказал он.

Атака беспилотников на Москву

30 мая Министерство обороны России сообщило об атаке дронов по территории Москвы и Подмосковья. В ведомстве обвинили в случившемся украинскую сторону. Три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от своих целей. Еще пять устройств сбили ЗРК в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотники повредили три дома в столице, врезавшись в них.

Киев отрицает свою причастность. «Мы с удовольствием смотрим и прогнозируем увеличение количества атак, но прямого отношения, конечно же, не имеем», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

После случившегося сразу несколько депутатов Госдумы заявили об опасности публикации фото с работой ПВО и пролетом беспилотников. Заместитель председателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов призвал граждан не выкладывать в соцсети такие кадры. Также член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев предложил ввести уголовную ответственность за съемку полета беспилотников.