Опасность публикации кадров с работой ПВО объяснили
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать выложенные в интернете россиянами кадры работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в военных целях. Так опасность публикации этих фотографий и видео в сети в разговоре с «Лентой.ру» объяснил военный эксперт Алексей Леонков.
Как ВСУ могут использовать фото и видео россиян?
Когда публикуют такие кадры, у них есть метаданные, которые показывают время и дату съемки, а самое главное — координаты. По ним можно определить, где была позиция этого зенитно-ракетного комплекса
«Любой современный сотовый телефон эти данные дает. Если телефон производит съемку такого объекта, то можно вычислить расстояние от места съемки до объекта. Вы знаете местоположение телефона, который снимал, и дальше путем простых вычислений определяете, где стоял этот комплекс. Скорее всего, эти данные будут использованы, чтобы в следующий раз, прокладывая маршрут, не наткнуться на этот комплекс», — объяснил аналитик.
Можно ли вычислить геоданные ПВО иначе?
По словам Алексея Леонкова, отследить местоположение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) во время их работы практически невозможно.
«Не всегда станция радиотехнической разведки может засечь работу наших радиолокационных станций (РЛС). Они пытались вычислить позиции "Панцирей" и "Торов". "Торы", например, вообще нельзя засечь ни при каких обстоятельствах. Время их боевой работы составляет три-пять секунд. За это время ни одна станция технической разведки, которая болтается в космосе, не сможет произвести разведку», — сказал он.
Атака беспилотников на Москву
30 мая Министерство обороны России сообщило об атаке дронов по территории Москвы и Подмосковья. В ведомстве обвинили в случившемся украинскую сторону. Три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от своих целей. Еще пять устройств сбили ЗРК в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотники повредили три дома в столице, врезавшись в них.
Киев отрицает свою причастность. «Мы с удовольствием смотрим и прогнозируем увеличение количества атак, но прямого отношения, конечно же, не имеем», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
После случившегося сразу несколько депутатов Госдумы заявили об опасности публикации фото с работой ПВО и пролетом беспилотников. Заместитель председателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов призвал граждан не выкладывать в соцсети такие кадры. Также член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев предложил ввести уголовную ответственность за съемку полета беспилотников.