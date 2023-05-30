В Госдуме призвали не выкладывать в соцсети видео работы систем ПВО

Депутат Госдумы Свинцов призвал не выкладывать в соцсети видео работы систем ПВО

Россиянам не стоит выкладывать в социальные сети видеозаписи с работой систем противовоздушной обороны (ПВО). С таким призывом выступил зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов, пишет «Подъем».

«Я не рекомендую нашим гражданам все это выкладывать, но наказывать их за то, что они выкладывают, считаю неправомерным. Иначе мы сведемся к тому, что будем наказывать невиновных людей, которые по какой-то глупости это выкладывают», — сказал он.

Депутат Госдумы рассказал, что в нынешних условиях системы ПВО видны с трассы на Новорижском шоссе — они стоят через каждые пять-десять километров на возвышенности на обочине. Систем ПВО также много в приграничных российских регионах, сообщил Свинцов, подчеркнув, что из-за большого числа их невозможно защитить зелеными массивами, преградами и холмами.

В свою очередь, член президиума «Офицеров России» Роман Шкурлатов, которого цитирует РИА Новости, счел, что фото- и видеосъемка беспилотников помогает противнику, в связи с чем нужно запретить это. По его мнению, за такую съемку нужно ввести уголовную ответственность.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр Сергей Собянин уточнял, что здания оказались повреждены, к медикам за помощью обратились два человека.

В Минобороны России назвали атаку беспилотников террористической. Там уточнили, что всего в атаке участвовали восемь беспилотников самолетного типа, все они были поражены. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.