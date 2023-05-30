В Госдуме допустили введение уголовной ответственности за съемку беспилотников

Депутат Гурулев допустил введение уголовной ответственности за съемку беспилотников

Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в ближайшее время может быть принят закон, запрещающий снимать полеты беспилотных летательных аппаратов. Слова парламентария приводит Telegram-канал Shot.

«Думаю, мы сейчас инициируем закон и примем. Вопрос уголовной ответственности за видеосъемку», — сказал депутат.

По его словам, в случае, если гражданин увидел беспилотный аппарат, в первую очередь нужно сообщать об этом по номеру 112 с указанием района и точного местоположения.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр Сергей Собянин уточнял, что здания оказались повреждены, к медикам за помощью обратились два человека.