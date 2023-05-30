В офисе Зеленского прокомментировали атаки беспилотников на Москву

Подоляк: Киев не имеет прямого отношения к атакам БПЛА на Москву

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Об этом он высказался в эфире украинского телемарафона.

По его словам, Киев не имеет «прямого отношения» к атакам беспилотников на российскую столицу.

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице были зафиксированы попадания в три жилых дома: на Ленинском проспекте, на Профсоюзной улице и на улице Атласова в Новой Москве. Отмечается, что первый дрон переносил не сдетонировавший кумулятивный заряд КЗ-6. Жители двух домов были эвакуированы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве, сработала система противовоздушной обороны.

Атаку беспилотников на столицу подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве ее назвали террористической.