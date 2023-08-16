Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:52, 16 августа 2023Силовые структуры

Росгвардейцы выявили пособников ВСУ на вербовке жителей ДНР

Росгвардия и контрразведка задержали пособников ВСУ за вербовку жителей ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Спецназ Росгвардии с сотрудниками военной контрразведки выявили и задержали пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из числа бывших военнослужащих, пытавшихся завербовать жителей Донецкой народной республики (ДНР) для участия в боевых действиях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанные — двое мужчин в возрасте 34 и 39 лет. Их обнаружили в результате оперативно-разыскных мероприятий, которые проходили по нескольким адресам.

Пособники ВСУ призывали граждан переехать на территорию Украины. Кроме того, они агитировали людей вступить в националистические подразделения сил Украины.

14 августа сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы изъяли оружие и боеприпасы. Бойцы проверяли информацию, полученную от сотрудников контрразведки. Они изъяли свыше 50 единиц стрелкового оружия и гранатометов, более 360 тысяч различных боеприпасов и 50 килограммов взрывчатки из незаконного оборота. Боеприпасы могли быть использованы при совершении диверсий и представляли опасность для мирных жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Брянской области заявил о новой попытке прорыва украинской ДРГ

    Бывший американский военный объяснил публикацию CNN кадров атаки Крымского моста

    В США указали на планы Запада подчинить Россию с помощью санкций

    Украина пригласила руководителей компаний из списка «спонсоров войны»

    Российские БПЛА получат мини-ответчики «свой-чужой»

    Глава Брянской области показал кадры с места попытки прорыва украинской ДРГ

    Росгвардейцы выявили пособников ВСУ на вербовке жителей ДНР

    В НАТО отказались от своих слов о возможном завершении конфликта на Украине

    В США сравнили Зеленского с Гитлером

    Путин пожелал выздоровления пострадавшим при взрыве в Махачкале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости