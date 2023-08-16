Росгвардейцы выявили пособников ВСУ на вербовке жителей ДНР

Росгвардия и контрразведка задержали пособников ВСУ за вербовку жителей ДНР

Спецназ Росгвардии с сотрудниками военной контрразведки выявили и задержали пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из числа бывших военнослужащих, пытавшихся завербовать жителей Донецкой народной республики (ДНР) для участия в боевых действиях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанные — двое мужчин в возрасте 34 и 39 лет. Их обнаружили в результате оперативно-разыскных мероприятий, которые проходили по нескольким адресам.

Пособники ВСУ призывали граждан переехать на территорию Украины. Кроме того, они агитировали людей вступить в националистические подразделения сил Украины.

14 августа сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы изъяли оружие и боеприпасы. Бойцы проверяли информацию, полученную от сотрудников контрразведки. Они изъяли свыше 50 единиц стрелкового оружия и гранатометов, более 360 тысяч различных боеприпасов и 50 килограммов взрывчатки из незаконного оборота. Боеприпасы могли быть использованы при совершении диверсий и представляли опасность для мирных жителей.