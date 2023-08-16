Пресс-секретарь Байдена случайно опубликовала пост от имени президента США

Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер случайно опубликовала пост от имени президента

Пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) от лица президента США. Об этом сообщает Washington Examiner.

Жан-Пьер удалила пост менее чем через 30 минут. «Инвестировать в Америку — значит инвестировать во ВСЮ Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны», — говорилось в сообщении.

По данным издания, одновременно с публикацией вышло заявление на странице американского лидера, в котором говорится об инвестициях в размере трех миллиардов долларов для ветроэнергетики в Соединенных Штатах.

В июле сообщалось, что Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО. «Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — сказал американский лидер.