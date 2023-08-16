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14:08, 16 августа 2023Силовые структуры

Бывшему российскому чиновнику-миллиардеру запросили 22 года колонии

Прокурор запросил 22 года экс-главе Клинского района Подмосковья Постриганю

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Гособвинитель попросил приговорить бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя к 22 годам лишения свободы за ряд преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Прокурор, поддерживающий гособвинение, в прениях сторон заявил о доказанной вине экс-чиновника-миллиардера в создании преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, присвоении денежных средств и их легализации. Всего подсудимому инкриминируется совершение 17 преступлений.

Помимо заключения, он предложил суду оштрафовать Постриганя на 117 миллионов рублей и лишить его права занимать должности на госслужбе сроком на пять лет. Троим сообщникам экс-чиновника запрошено от шести до 14 лет лишения свободы.

Постригань уже получил 15 лет заключения за взяточничество и превышение полномочий. Его также оштрафовали на 116 миллионов рублей.

Экс-чиновник возглавлял администрацию Клинского района Московской области с 1992 по 2014 год. В июне 2018-го его задержали в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну. За время своей работы Постригань незаконно оформил на родственников 1700 объектов недвижимости, в числе которых — детские сады, медучреждения, заводы, зоны отдыха, территории лесного фонда. Суд конфисковал активы на 10 миллиардов рублей в доход государства.

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    Любовь Ширижик
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