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07:31, 16 августа 2023Среда обитания

Россияне пожаловались на рост арендной платы за квартиру

«Росгосстрах»: 56 процентов россиян отметили рост арендной платы за жилье за год

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Более половины россиян пожаловались на рост стоимости аренды квартиры за последний год. К такому выводу пришли аналитики страховой компании «Росгосстрах» по результатам проведенного опроса, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, 56 процентов респондентов отметили увеличение арендной платы за жилье по сравнению с предыдущим годом. 34 процента опрошенных указали, что за вышеупомянутый период показатель поднялся на 10-15 процентов, еще 32 процента сообщили о росте на 20-25 процентов. 18 процентов россиян отметили, что арендная ставка повысилась на 30 процентов, а 16 процентов — более чем на 40 процентов.

Что касается размера арендной платы у россиян, то 58 процентов платит за съемную квартиру от 40 до 60 тысяч рублей в месяц, 16 процентов — более 60 тысяч рублей, 13 процентов — от 20 до 40 тысяч рублей. 11 процентов респондентов снимает жилье стоимостью дешевле 20 тысяч рублей.

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Для трети (34 процентов) опрошенных цена аренда слишком высока, однако у них нет других вариантов жилья для съема, другие 30 процентов стремятся найти более бюджетные варианты. 29 процентов россиян находят размер своей платы за аренду комфортным, а для семи процентов она не имеет значения. При этом половина квартиросъемщиков (51 процент) торговалась с арендодателем по поводу цены на моменте обсуждения условий.

«Повышая цены на аренду, многие владельцы квартир также стараются обновить отделку и устранить все недочеты, чтобы оправдать стоимость. Для этого арендодатели выделяют крупные суммы на ремонтные работы, стараясь сделать квартиру для проживания съемщиков идеальной», — пояснила начальник Управления выплат по страхованию имущества компании «Росгосстрах» Юлия Серова.

В августе руководитель офиса компании «ТСН Недвижимость» в городе Щелково Юлия Дряннова сообщила, что в Москве дешевле всего снять квартиру получится в районах Западное Бирюлево, Некрасовка и Капотня.

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    Полина Кислицына
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