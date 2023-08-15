Россиянам назвали районы Москвы с дешевыми квартирами для аренды

Эксперт Дряннова: дешево снять жилье получится в Западном Бирюлево и Некрасовке

Дешевле всего снять квартиру в Москве получится в районах Западное Бирюлево, Некрасовка и Капотня. Локации столицы с наименьшими арендными ставками назвала руководитель офиса компании «ТСН Недвижимость» в городе Щелково Юлия Дряннова, пишет «Вечерняя Москва».

По словам специалистки, квартиры в этих районах можно арендовать за 32-35 тысяч рублей в месяц, тогда как средняя ставка по Москве держится на уровне 50-55 тысяч рублей. Дряннова уточнила, что снять жилье в этих локациях реально и за 25 тысяч рублей в месяц, но это будет «бабушкин» вариант в старом доме.

Эксперт добавила, что недорогие варианты также сдают в в районах Лосиноостровский, Ярославский, Северное Измайлово, Южное Бутово и Молжаниновский.

Ранее россиян предостерегли от поспешной покупки жилья на фоне повышения Центробанком ключевой ставки. По словам риелторов, самые дешевые объекты в любом сегменте разобрали еще в июне — на рынке осталось мало предложений по низкой цене.