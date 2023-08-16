Медведев назвал причину провала украинского контрнаступления

Зампред СБ Медведев назвал навыки ВС РФ причиной провала контрнаступления ВСУ

Навыки Вооруженных сил России (ВС), в том числе обретенное умение противодействовать западной технике, привели к тому, что украинское контрнаступление провалилось. Такую причину неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время посещения форума «Армия-2023» назвал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

При этом, по словам Медведева, несмотря на то что российские военные готовы эффективно противостоять западным вооружениям, технику стран НАТО не следует недооценивать.

Политик отметил, что лишь боевые условия могут показать, насколько хорош тот или иной образец техники, и среди западных также встречаются достойные военные машины.

Ранее зампред Совбеза заявлял, что против России практически в открытую воюет вся система НАТО. По его мнению, противники России пытаются стереть страну с лица земли.