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18:44, 16 августа 2023Интернет и СМИ

Популярный в России тиктокер рассказал о проблемах при переезде в США

Тиктокер Тен Юджин заявил, что по приезде в США у него были проблемы с деньгами

Кадр: «ПУШКА» / YouTube

Популярный в России тиктокер и хореограф Тен Юджин (настоящее имя — Евгений Бутов) заявил, что после переезда в США у него и других участников коллектива Dream Team были проблемы с деньгами. В интервью для YouTube-проекта «Пушка» он также раскрыл, что видео его коллег потеряли популярность.

«Никакого плана нет. Все, что нам говорят: "Ребята, вам надо расти, коллабиться". А денег нет. У меня была ограниченная сумма, которую я растягивал и так еле-еле», — высказался Юджин.

Тиктокер также заявил, что продюсер Dream Team Ярослав Андреев требовал от участников коллектива, чтобы у них росло количество просмотров и подписчиков. По его словам, это удавалось только самому Юджину. Свой успех тиктокер объяснил тем, что его контент охватывал зарубежную аудиторию, в то время как другие блогеры ориентировались в первую очередь на пользователей из стран СНГ.

«Они пытались [увеличить просмотры], звали к себе домой некоторых блогеров. Мы снимали. Но это все так туго шло, что там цифры особо не менялись. Многие в минус по статистике уходили», — посетовал он.

Ранее другая участница Dream Team, тиктокерша Ира Блан рассказала, что после переезда в США коллектив стал распадаться. Она объяснила это появившимися финансовыми проблемами блогеров, а также высокими требованиями продюсера.

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    Мария Большакова
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