В России резко вырос спрос на юристов и копирайтеров

«Зарплата.ру»: спрос на офисных специалистов за год вырос на 14 процентов

Спрос на офисных специалистов в России увеличился за год на 14 процентов. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Больше всего на российском рынке труда выросла потребность компаний в копирайтерах (плюс 63 процента в годовом выражении), финансовых менеджерах (плюс 43 процента), юристах (плюс 42 процента) и SMM-специалистах (плюс 28 процентов). Аналитики отметили, что в прошлом году спрос на таких работников, напротив, заметно сократился на фоне ухода из России части иностранных компаний.

Зафиксирован был и рост медианной заплаты офисных сотрудников — на 10 процентов. Существеннее всего увеличилась оплата труда юрисконсультов (17 процентов), финансовых менеджеров (15 процентов) и офис-менеджеров (6 процентов). В то же время выросли и зарплатные ожидания кандидатов, при чем у женщин гораздо заметнее, чем у мужчин — 12 против 5 процентов. Зарплатные ожидания SMM-менеджеров увеличились на 18 процентов, экономистов — на 15 процентов, а бухгалтеров, секретарей и юрисконсультов — на 12 процентов.

Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев рассказал, что нынешняя динамика объясняется продолжающейся трансформацией рынка труда после ухода зарубежных компаний. При этом если отечественные предприятия ранее занимали выжидательную позицию и сокращали расходы, то сейчас увеличили бюджеты и стали занимать ниши ушедших из России фирм.

Эксперт отметил, что на данный момент рынок труда в России кандидатский. При этом зарплатные предложения по многим вакансиям говорят о растущей потребности в специалистах и конкуренции среди работодателей, добавил Михеев.

Ранее эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ пришли к выводу, что почти все отрасли российской промышленности испытывают высокую или критическую кадровую уязвимость. При этом сильнее всего от дефицита специалистов страдают предприятия, производящие автомобили и другие транспортные средства, прицепы и полуприцепы и оборудование.