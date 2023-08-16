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17:55, 16 августа 2023Среда обитания

Путин призвал привыкнуть к изменениям климата

Президент России Путин заявил, что нужно приспособиться к изменениям климата

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

К изменениям климата необходимо начать привыкать уже сейчас. К этому граждан призвал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Нужно, конечно, думать о будущих поколениях, безусловно, но нам нужно приспособиться к сегодняшним неизбежным изменениям», — заявил глава государства. Вопрос экологических изменений обсуждался в ходе совещания Путина с членами правительства России.

Президент добавил, что новую экологическую ситуацию стоит учитывать в текущей жизни. В том числе об этом необходимо помнить во время составления строительных планов и ремонтных работ.

В конце июня Путин высказался о проблемах экологии и отношении к ним властей страны. Он вспомнил детский мультфильм «Мусорная жаба», похвалив образ жизни главной героини картины. По словам главы государства, жаба съедает выброшенные отходы и помогает выращивать новые продукты, тем самым решая проблемы экологии. Президент отметил, что идеи персонажа из мультфильма близки правительству России.

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    Александра Качан
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