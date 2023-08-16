Путин призвал привыкнуть к изменениям климата

Президент России Путин заявил, что нужно приспособиться к изменениям климата

К изменениям климата необходимо начать привыкать уже сейчас. К этому граждан призвал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Нужно, конечно, думать о будущих поколениях, безусловно, но нам нужно приспособиться к сегодняшним неизбежным изменениям», — заявил глава государства. Вопрос экологических изменений обсуждался в ходе совещания Путина с членами правительства России.

Президент добавил, что новую экологическую ситуацию стоит учитывать в текущей жизни. В том числе об этом необходимо помнить во время составления строительных планов и ремонтных работ.

В конце июня Путин высказался о проблемах экологии и отношении к ним властей страны. Он вспомнил детский мультфильм «Мусорная жаба», похвалив образ жизни главной героини картины. По словам главы государства, жаба съедает выброшенные отходы и помогает выращивать новые продукты, тем самым решая проблемы экологии. Президент отметил, что идеи персонажа из мультфильма близки правительству России.