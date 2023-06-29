Путин описал мусорную жабу словами «она на нашей стороне»

Президент Путин вспомнил мультфильм «Мусорная жаба» в обсуждении проблемы экологии

Президент России Владимир Путин вспомнил детский мультфильм «Мусорная жаба» в обсуждении проблемы экологии. Глава государства описал образ жизни героини картины и похвалил ее за правильное поведение, передает NEWS.ru.

По словам Путина, идеи жабы близки правительству России. «Когда что-то выращивают, используют мусор, жаба это поедает, и потом это выращивают. Дело очень хорошее. Жаба молодец! Она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем», — отметил президент.

В июне Путин заявил, что Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, в отличие от многих других стран. По его словам, Россия даже опережает намеченный план.

Ранее профессор кафедры биологической эволюции МГУ Андрей Журавлев сообщил, что на фоне глобального потепления Россию могут ожидать наихудшие по сравнению с другими странами последствия. Ученый объяснили свой прогноз тем, что большая часть территории страны располагается в области вечной мерзлоты. Из-за таяния дома будут разрушаться, а дороги — исчезать.