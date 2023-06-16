Среда обитания
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13:08, 16 июня 2023Среда обитания

Путин заявил об опережении других стран в вопросах климата

Путин: Россия полностью выполняет обязательства по климату, в отличие от других стран

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Россия полностью выполняет взятые на себя обязательство по борьбе с изменением климата, в отличие от других стран. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

«Мы, в отличие от многих других стран, полностью выполняем все взятые на себя обязательства в этой сфере. Даже с определенным опережением», — отметил глава государства во время осмотра стенда, который посвящен Климатическому саммиту в ОАЭ. Президент добавил, что в России уже приняли несколько законов, которые обязывают бизнес соблюдать экологические нормы.

Ранее ученые заявили, что на фоне глобального потепления России может столкнуться с наихудшими среди других стран последствиями. Специалисты объяснили свой прогноз тем, что большая часть территории страны располагается в области вечной мерзлоты. Из-за таяния дома начнут разрушаться, а дороги исчезать.

Главной целью страны в борьбе с изменением климата эксперты видят ликвидацию лесных пожаров и развитие энергоэффективных технологий.

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    Нина Ташевская
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