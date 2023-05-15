Климатолог назвал главную цель для России в борьбе с изменением климата

Климатолог Кокорин назвал ликвидацию лесных пожаров целью для РФ в борьбе с потеплением

Климатолог Алексей Кокорин сообщил, что главной целью в борьбе с изменением климата на ближайшие десять лет для России является ликвидация лесных пожаров и повышение энергоэффективности. Его цитирует РИА Новости.

«Пожары — это большой источник выбросов», — отметил он. Эксперт добавил, что главная цель для мира в борьбе с глобальным потеплением — отказ от угольной энергетики. «В Китае он будет очень постепенный, это главный потребитель угля, в Польше — тоже», — сказал он.

Кокорин также упомянул проблему уничтожения тропических лесов в Индонезии, Демократической Республике Конго, Бразилии и других странах. По его словам, это наносит гораздо больший вред, чем лесные пожары в России.

В конце апреля из ряда регионов России поступили сообщения о крупных пожарах. 27 апреля глава МЧС Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложили президенту о ситуации с возгораниями, из-за которых сгорело около 180 строений.

Кроме того, 27 апреля масштабные пожары возникли в ряде населенных пунктов Курганской области.