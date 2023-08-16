Россиянам предрекли рост расходов на квартиры из-за новых правил

Пташник: расходы россиян на квартиры вырастут из-за платы за порчу подъездов

Введение платы за порчу подъездов может увеличить расходы россиян на квартиры. Такое будущее собственникам предрек член Адвокатской палаты города Москвы Иван Пташник в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что для собственников новые правила могут обернуться дополнительными счетами. Это может повлечь за собой увеличение числа исков к управляющим компаниям, которые теперь смогут требовать с собственников необоснованные платежи. Пташник подчеркнул, что поправки касаются именно жильцов домов, а не вандалов.

«Мы разве много знаем собственников квартир, которые жгут кнопки в подъездах? Вполне возможно, эта норма направлена именно на действия неумышленные: например, кто-то переезжал и повредил лифтовую кабину, или у кого-то авария была в доме, а было повреждено общее имущество», — добавил адвокат. Он подчеркнул, что к таким случаям уже применяется статья 1064 Гражданского кодекса (ГК), поэтому механизм работы новых правил непонятен.

Ранее стало известно, что осенью вступят в силу поправки в ГК, согласно которым платить за порчу общего имущества в многоквартирных домах, коттеджных поселках и комплексах апартаментов заставят нарушителей. Юристы считают, что выявлять нарушителей будут с помощью видеокамер в подъездах, экспертиз и свидетелей.