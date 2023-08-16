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08:09, 16 августа 2023Силовые структуры

Жителя Иркутской области задержали за работу на разведку Украины

Жителя Иркутской области задержали по подозрению в работе на разведку Украины

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Силовики задержали жителя Ангарска, подозреваемого в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Иркутской области, пишет «Твой Иркутск».

Против подозреваемого было заведено уголовное дело по статье 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

По данным следствия, 23-летний мужчина работал в одном из производственных предприятий Иркутской области. Там он собирал сведения и делал фотографии, которые характеризуют состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции. Эти данные он планировал передать представителю ГУР Минобороны Украины.

Также отмечается, что задержанный распространял дискредитирующие российскую армию листовки по заданию украинских спецслужб.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который сотрудничал с украинской разведкой. Задержанный — гражданин России 1965 года рождения — является сторонником украинской националистической идеологии. Он дал признательные показания. Следователь ФСБ возбудил в отношении крымчанина уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ. Он арестован.

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    Марина Совина
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