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12:11, 16 августа 2023Силовые структуры

Российская авиакомпания Red Wings попала под следствие

СКР возбудил дело против Red Wings за оставление в жару пассажиров в салоне

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против авиакомпании Red Wings из-за оказания небезопасных услуг по перевозке пассажиров из Москвы в Турцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для начавшегося расследования стала ситуация, когда людей оставили в салоне самолета без кондиционера во время жары. Эти действия квалифицированы по статье 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов»).

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    Любовь Ширижик
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