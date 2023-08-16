Российская авиакомпания Red Wings попала под следствие

СКР возбудил дело против Red Wings за оставление в жару пассажиров в салоне

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против авиакомпании Red Wings из-за оказания небезопасных услуг по перевозке пассажиров из Москвы в Турцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для начавшегося расследования стала ситуация, когда людей оставили в салоне самолета без кондиционера во время жары. Эти действия квалифицированы по статье 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов»).