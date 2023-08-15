СК поручил возбудить дело из-за ненадлежащего оказания услуг Red Wings

СК поручил возбудить дело по факту ненадлежащего оказания услуг Red Wings

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК Павлу Выменецу возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

С 12 по 14 августа 2023 года российские туристы не могли вылететь из аэропортов в ряде стран из-за переносов рейсов Red Wings. «Пассажирам приходилось длительное время находиться в некомфортных условиях и ждать вылета», — заявили в СК.

12 августа екатеринбуржцы не смогли улететь из Антальи из-за задержки рейса авиакомпании Red Wings. Полет был запланирован на 21:30. Пассажиров разместили в отеле, предложили еду и напитки. В Red Wings объяснили задержку технической неисправностью двух самолетов Boeing 777. Чтобы вернуть пассажиров в Россию, перевозчик запросил дополнительный борт у авиакомпании «Икар».

С задержкой также столкнулись туристы, которые должны были лететь с Red Wings в Москву. Рейс откладывали несколько раз, а пассажиры жаловались на ужасную духоту в самолете.