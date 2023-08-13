Россияне застряли в Турции из-за задержки рейса почти на сутки

Е1: рейс из Антальи в Екатеринбург задержали более чем на 12 часов

Рейс авиакомпании Red Wings из турецкой Антальи в Екатеринбург задержали почти на сутки — россияне не могут вылететь домой с вечера субботы, 12 августа. Об этом, ссылаясь на одного из застрявших пассажиров, сообщает портал Е1.

По словам россиянина, вылет рейса WZ-3062 должен был состояться 12 августа в 21:30 по местному времени, которое совпадает с московским и на два часа отстает от екатеринбургского. Из данных на сайте аэропорта следует, что регистрация на рейс закрыта, однако он все еще не вылетел.

«Просидели 8 часов в аэропорту, но так и не улетели. В три часа ночи в отель отправили всех. Должны были утром в 10:30 выехать и улететь, но сейчас уже на 14:00 отложили выезд», — пожаловался турист. Позже Red Wings подтвердила Ассоциации туроператоров России (АТОР), что тем, кто не смог вылететь из Антальи в Екатеринбург, выдали еду и напитки. Кроме того, все 400 россиян, заявили в авиакомпании, были размещены в отеле.

В результате задержки рейса WZ-3062 пассажиры не смогли вылететь на самолете Red Wings из Екатеринбурга в Анталью в 7:20 в воскресенье, 13 августа. В результате 410 гражданам приходится ожидать отправления в аэропорту, так как воздушное судно до сих пор находится в Турции.

В уральской транспортной прокуратуре изданию РБК сообщили, что время вылета самолета из Екатеринбурга в Анталью было перенесено на 14 августа, в 05:55 по местному времени. Причиной задержки рейса, по словам представителя ведомства, стало «отсутствие воздушного судна». «Пассажиры о задержке рейса уведомлены заблаговременно, прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостинице «Азимут», — добавил он.

Двумя днями ранее стало известно, что в аэропортах Москвы отменили и задержали 37 рейсов.