В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 37 рейсов

В трех московских аэропортах в пятницу, 11 августа, произошла массовая отмена и задержка рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», 37 самолетов не вылетели по плану.

Так, во Внуково задержали вылеты 9 воздушных судов. В Домодедово — 15 рейсов задержано и 8 отменено. В Шереметьево перенесли 5 авиарейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее сообщалось, что летевший из Бодрума в Москву самолет турецкой авиакомпании Pegasus экстренно сел в Санкт-Петербурге. Пассажирам на английском языке сообщили, что воздушное судно полетит дальше после дозаправки.