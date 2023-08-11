Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:10, 11 августа 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 37 рейсов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В трех московских аэропортах в пятницу, 11 августа, произошла массовая отмена и задержка рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», 37 самолетов не вылетели по плану.

Так, во Внуково задержали вылеты 9 воздушных судов. В Домодедово — 15 рейсов задержано и 8 отменено. В Шереметьево перенесли 5 авиарейсов.
Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее сообщалось, что летевший из Бодрума в Москву самолет турецкой авиакомпании Pegasus экстренно сел в Санкт-Петербурге. Пассажирам на английском языке сообщили, что воздушное судно полетит дальше после дозаправки.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой. Чем он важен?

    Мужчина избавился от депрессии благодаря неизлечимой болезни

    В ФРГ призвали активнее противостоять спецслужбам РФ из-за шпионского скандала

    МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды в Москве

    ВС России взяли под контроль трассу на Орловку на авдеевском направлении

    Медведев порассуждал о капитуляции Украины

    Разведка Новой Зеландии обвинила Китай в иностранном вмешательстве

    Украинская теннисистка рассказала о взаимодействии с россиянами на турнирах

    Большинство россиян пожаловались на работу в выходные без оплаты

    Перечислены самые современные парки Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости