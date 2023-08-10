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09:32, 10 августа 2023Путешествия

Летевший из Турции в Москву самолет экстренно сел в Санкт-Петербурге

78.ru: летевший из Бодрума в Москву самолет экстренно сел в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Летевший из Бодрума в Москву самолет турецкой авиакомпании Pegasus экстренно сел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал 78.ru.

Источник уточняет, что пассажирам на английском языке сообщили, что воздушное судно полетит дальше после дозаправки.

«Воду в самолете не выдают, ее можно только купить. Пол-литра — за два евро», — пожаловался изданию один из пассажиров самолета Юрий Малахов.

Он добавил, что узнал об экстренной посадке, только когда открыл приложение такси и увидел, что самолет находится в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе аэропорта Домодедово, куда направлялся рейс, сообщили порталу, что в период с 2:59 до 5:15 10 августа в воздушной гавани были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. «В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме», — пояснил представитель Домодедово.

Кроме того, сообщается, что также были задержаны вылеты четырех самолетов из Пулково в Москву, Стамбул и Ереван.

Ранее сообщалось, что российский пассажирский самолет Airbus А321, летевший из Белграда, экстренно сел в Москве. Отмечалось, что, по предварительным данным, воздушному судну пришлось совершить аварийную посадку из-за срабатывания датчика падения давления масла в левом двигателе. Никто из пассажиров самолета не пострадал.

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    Марина Черняк
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