Застрявшие в Турции россияне пожаловались на отсутствие кислорода в самолете

Застрявшие в аэропорту Антальи россияне вернулись в Москву и попали на видео

Российские туристы, застрявшие на сутки в аэропорту Турции, вернулись на родину и рассказали о случившемся на видео. Ролик публикует РЕН ТВ.

Так, рейс отечественных путешественников из Антальи в Москву откладывался несколько раз. По словам пассажиров, попавших на видео, условия в самолете были ужасными. В частности, они пожаловались на отсутствие кислорода на борту воздушного судна.

«В самолете, куда нас посадили, была ужасная духота, всем становилось плохо, — рассказала одна из них. — Он не взлетал. Нам не объясняли, в чем проблема».

Россияне подчеркнули, что в салоне самолета не работали кондиционеры, хотя туристы многократно просили их включить. Отмечается, что среди пассажиров были дети и пожилые люди, которые буквально задыхались из-за жары. Однако экипаж лайнера игнорировал их просьбы.

«Потом пилот вышел на связь и сказал, что не могут запустить двигатель, — пояснила другая путешественница. — После этого началась паника».

В итоге самолет вылетел в Россию спустя примерно сутки. Он сел в столичном аэропорту Жуковский.