Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:37, 14 августа 2023Путешествия

Застрявшие в Турции россияне пожаловались на отсутствие кислорода в самолете

Застрявшие в аэропорту Антальи россияне вернулись в Москву и попали на видео

Российские туристы, застрявшие на сутки в аэропорту Турции, вернулись на родину и рассказали о случившемся на видео. Ролик публикует РЕН ТВ.

Так, рейс отечественных путешественников из Антальи в Москву откладывался несколько раз. По словам пассажиров, попавших на видео, условия в самолете были ужасными. В частности, они пожаловались на отсутствие кислорода на борту воздушного судна.

«В самолете, куда нас посадили, была ужасная духота, всем становилось плохо, — рассказала одна из них. — Он не взлетал. Нам не объясняли, в чем проблема».

Россияне подчеркнули, что в салоне самолета не работали кондиционеры, хотя туристы многократно просили их включить. Отмечается, что среди пассажиров были дети и пожилые люди, которые буквально задыхались из-за жары. Однако экипаж лайнера игнорировал их просьбы.

«Потом пилот вышел на связь и сказал, что не могут запустить двигатель, — пояснила другая путешественница. — После этого началась паника».

В итоге самолет вылетел в Россию спустя примерно сутки. Он сел в столичном аэропорту Жуковский.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Курс евро превысил 110 рублей

    В Китае рассказали о контактах Путина и Си Цзиньпина

    Стало известно о готовности новой пушки «Спрут-СДМ-1» к серийному производству

    Balenciaga выпустил килограммовую сумку из латуни за 2,2 миллиона рублей

    Застрявшие в Турции россияне пожаловались на отсутствие кислорода в самолете

    Смолов рассказал об отъезде одноклубника из России после атаки беспилотников

    В WhatsApp появится новая функция конфиденциальности

    В США предложили Украине отказаться от идеи установки контроля над Крымом

    Власти России обеспокоились резким ростом цен на корма для домашних животных

    Боец «Азова» заочно получил пожизненный срок за расстрел военнослужащего ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости