Задержку россиян в Турции на двое суток связали с санкциями Запада

Red Wings: задержка рейса россиян в Турции связана со сложностями в ремонте

В авиакомпании Red Wings связали задержку российских туристов в Турции на двое суток с санкциями Запада в сфере авиационной промышленности. Соответствующее письмо директор перевозчика Евгений Солодилин направил клиентам, его содержание приводит URA.Ru.

Так, в послании говорится, что сложности прежде всего связаны с ремонтом воздушных судов, в том числе с ограничениями на поставку иностранных запчастей. При этом глава авиакомпании заметил, что в данном случае «это не является достаточным и исчерпывающим объяснением».

Ранее сообщалось, что екатеринбуржцы не смогли улететь из Антальи из-за задержки рейса авиакомпании Red Wings. Полет был запланирован на 21:30 12 августа. Пассажиров разместили в отеле, предложили еду и напитки.

С задержкой также столкнулись туристы, которые должны были лететь с Red Wings в Москву. Рейс откладывали несколько раз, а пассажиры жаловались на ужасную духоту в самолете.

Red Wings объяснила задержку рейсов WZ- 3061 и WZ-3062 из Антальи в Екатеринбург технической неисправностью двух самолетов Boeing-777. Чтобы вернуть пассажиров в Россию, перевозчик запросил дополнительный борт у авиакомпании «Икар».